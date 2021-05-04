«Сириус» — о переезде Гран-при России: информация в соцсетях была ошибочной
Пресс-служба федеральной территории Сириус обнародовала официальный комментарий после публикации информации о проведении Гран-при России в Санкт-Петербурге в 2022 году. Ранее в «инстаграме» Сириуса пресс-служба сообщила о проведении гонки в Петербурге и дальнейшем возвращении в Сочи в 2023 году.
«Информация, которую специалист по социальным медиа дал в комментариях, была ошибочной. В данный момент эти комментарии уже удалены, чтобы не вводить других людей в заблуждение», — рассказали «Чемпионату» в пресс-службе федеральной территории Сириус.
Гран-при России традиционно проводится в Сочи. При этом периодически появляются слухи о переносе гонки в Санкт-Петербург. Официально о переносе Гран-при ничего не сообщалось.
Соцсети Сириуса: Гран-при России после года на «Игоре» вернётся в Сочи
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