Себастьян Феттель получит новинки на Гран-при Испании

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, что его автомобиль получит новинки на Гран-при Испании.

«У меня есть пара наработок на следующий уик-энд. Надеюсь, мы сможем быть более конкурентоспособными. Очевидно, что чистый заезд в субботу будет ключом к успеху в воскресенье. Но я надеюсь, что в гонке нам темп будет немного выше, чтобы оказать большее давление.



Очевидно, что у нас не было такого темпа, как у «Альфа Таури», и особенно как у «Альпин», и в конечном счёте мы были недостаточно быстрыми», — приводит слова Феттеля Motorsport со ссылкой на Autosport.

Перед Гран-при Португалии в команде приняли решение поставить единственный комплект новинок на машину напарника Феттеля Лэнса Стролла.