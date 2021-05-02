Феттель прокомментировал решение поставить новинки на машину Стролла
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал решение команды поставить новинки на машину его напарника Лэнса Стролла на Гран-при Португалии.
«То, что Лэнс получил новинки, — совершенно нормально. Парни действительно много работают, чтобы улучшить машину. Мы должны продвигаться маленькими шагами», — приводит слова Феттеля GrandPX.news.
Помимо этого, Феттель поделился впечатлениями от работы своего автомобиля на этапе в Портимане: «Я чувствовал себя более комфортно. Внезапно машина начала делать то, что я хотел. Наконец-то смог расслабиться и позволить своим ощущениям снова руководить мной. Не могу много думать, когда сажусь за руль. Чем больше могу позволить своей интуиции сделать за меня, тем лучше».
Феттель отреагировал на проигрыш Строллу шести десятых секунды
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
11:39
-
10:58
-
00:56
-
00:26
- 1 мая 2021
-
23:59
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
22:29
-
21:50
-
21:21
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:49
-
20:25
-
20:21
-
19:45
-
19:39
-
19:25
-
19:16
-
19:07
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:08
-
17:11
-
15:15
-
15:07
-
14:35
-
13:56
-
12:58
-
11:50
-
10:59
-
10:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам