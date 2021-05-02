Феттель прокомментировал решение поставить новинки на машину Стролла

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал решение команды поставить новинки на машину его напарника Лэнса Стролла на Гран-при Португалии.

«То, что Лэнс получил новинки, — совершенно нормально. Парни действительно много работают, чтобы улучшить машину. Мы должны продвигаться маленькими шагами», — приводит слова Феттеля GrandPX.news.

Помимо этого, Феттель поделился впечатлениями от работы своего автомобиля на этапе в Портимане: «Я чувствовал себя более комфортно. Внезапно машина начала делать то, что я хотел. Наконец-то смог расслабиться и позволить своим ощущениям снова руководить мной. Не могу много думать, когда сажусь за руль. Чем больше могу позволить своей интуиции сделать за меня, тем лучше».