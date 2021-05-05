Хорнер — о Ферстаппене: ошибки неизбежны, а дебаты за пределами трассы просто раздражают

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал критические высказывания в адрес пилота команды Макса Ферстаппена после его выступления на Гран-при Португалии.

«Я думаю, очевидно, что мы должны стремиться к совершенству, но у машин есть сильные и слабые стороны. Не будем забывать, как Льюис провалился в Имоле пару недель назад, и это сошло ему с рук довольно легко.



Так что ошибки неизбежны, когда вы работаете на пределе, как эти парни. И все эти дебаты за пределами трассы просто раздражают», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Напомним, по итогам Гран-при Португалии одержавший победу пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в общем зачёте нарастил преимущество над Ферстаппеном до восьми очков.