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Вассёр — об аварии Райкконена в Португалии: хотел купить ему собаку-поводыря

Вассёр — об аварии Райкконена в Португалии: хотел купить ему собаку-поводыря
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр пошутил над столкновением пилотов команды Антонио Джовинацци и Кими Райкконена на Гран-при Португалии. Финн врезался в болид напарника, потому что отвлёкся на стартовой прямой на работу с рулевым колесом. В результате столкновения Райкконену пришлось сойти, потому что оторвавшееся переднее антикрыло застряло под его автомобилем и не позволяло нормально им управлять.

«Я был близок к тому, чтобы купить Кими собаку-поводыря или трость. Жаль, что обстоятельства сложились именно так. Он был больше сосредоточен на циферблатах, чем на Антонио. И когда мы вернулись после гонки, первым извинился Кими. Такое могло случиться, и он точно сделал это не специально», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

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