Ветеран, называющий себя худшим пилотом Ф-1: Мазепин уничтожил систему суперлицензий

Бывший гонщик Формулы-1 Таки Иноуэ, называющий сам себя худшим пилотом в истории чемпионата мира, прокомментировал очередное неудачное выступление новобранца Ф-1, гонщика «Хааса» Никиты Мазепина. На свободных практиках Гран-при Испании россиянин снова допустил грубую ошибку, покинув пределы трассы. По итогам обеих сессий Никита показал 20-й результат.

«Мазепин разрушил систему суперлицензии ФИА. У него были все баллы для получения лицензии, но, похоже, что он пилотирует в Формуле-1 так, как и Таки Иноуэ. Это ясно доказывает, что ФИА больше не нуждается в системе суперлицензий», — написал Иноуэ на своей странице в «Твиттере».

Ранее Иноуэ уже позволял себе резкие высказывания в адрес Мазепина, намекая, что тот будет выступать даже хуже, чем он.