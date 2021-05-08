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Цунода извинился перед командой за комментарии насчёт скорости его машины

Цунода извинился перед командой за комментарии насчёт скорости его машины
Авто / Формула-1 0

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода принёс извинения итальянской команде за свои заявления, которые он сделал сразу после вылета в первом сегменте квалификации Гран-при Испании Формулы-1. Цунода занял только 16-е место и признался, что иногда задумывается, такая ли же у него техника, как у его напарника Пьера Гасли.

«Мне очень повезло, что рядом со мной группа таких талантливых и упорно работающих людей, которые занимаются моей машиной. Я хотел бы извиниться перед командой за свои сегодняшние комментарии.

Я не смог реализовать потенциал машины и был разочарован собой. Вечером проанализирую данные со своими инженерами и удостоверюсь, что смогу прибавить в воскресенье», — написал Цунода в «сториз» своего инстаграм-аккаунта.

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