Решение Мазепина преклонить колено вызвало бурную реакцию болельщиков

Решение пилота «Хааса» Никита Мазепина преклонить колено перед Гран-при Испании спровоцировало бурные обсуждения в социальных сетях и буквально поляризовало болельщицкое сообщество.
Дело в том, что пилот после завершения гонки выложил пост в «Инстаграме», в котором дал понять, что его жест не был вызван желанием присоединиться к символической борьбе с расизмом. Преклонение колена Мазепин объяснил желанием отдать в День Победы дань памяти всем, кто сражался в Великой Отечественной войне.
Часть болельщиков поддержала Никиту.
«Этот парень не заслуживает хейта», — написал один из фанатов Ф-1.
«Очень правильно, Никита! Молодец», — поддержал пилота ещё один подписчик.
«Ты всё сделал правильно, бро», «Красавчик», «Достойный поступок», — обращались к Мазепину и другие.
Но были и те, кто посчитал, что Мазепин таким объяснением едва ли не в открытую пренебрёг борьбой с расизмом.
«Никита Мазепин дал ясно понять, что ему плевать на борьбу с расизмом», — написал один из болельщиков в «Твиттере».
«В России 9 мая почитается как День Победы. В этот день нацисты капитулировали. Никита определённо путает, по какой причине пилоты встают на колено», — добавил другой пользователь социальной сети.
«Никита, заткнись и разворачивайся», — совсем уж грубо обратился к пилоту ещё один болельщик Ф-1.
Отметим, что лишь в «Инстаграме» пилота пост за два часа собрал уже более 500 комментариев, не менее бурные обсуждения продолжаются и в «Твиттере».
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