Мазепин рассказал, почему встал на колено перед Гран-при Испании
Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, почему принял решение встать на колено перед Гран-при Испании. Традиционно ряд пилотов преклоняет колено в знак борьбы с расизмом. Но россиянин отметил, что он сделал такой жест исходя из других соображений.
«Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет со Дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения ветеранам и людям причастным к Победе. Спасибо!» — написал Мазепин.
Соответствующий пост доступен на странице россиянина в «Инстаграме».
Напомним, перед гонкой Мазепин также показал шлем, подготовленный как раз к 9 Мая. Номер 9 на нём сформирован с помощью развевающейся георгиевской ленты, а внутрь добавлена красная звезда.
Никита Мазепин показал фото шлема со специальным дизайном в честь Дня Победы
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