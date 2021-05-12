Попов раскритиковал Цуноду за версию о разных болидах для пилотов «Альфа Таури»

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов раскритиковал пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду, который решился в открытую высказать мысль, что ему дают не такой же болид, как напарнику по команде Пьеру Гасли.

«Цунода вообще. Он умудрился уже не только с инженером всё время ругаться. Он уже с командой поругался. Юки поднял вопрос, такая ли у него машина, как и у Пьера Гасли. Мы знаем немало примеров, когда такие вещи говорились, а потом пилотам это аукалось. Представляете, приходит Юки, у него четвёртая гонка в жизни, и он говорит, что ему хуже готовят болид и вообще дают другой.

Я понимаю, что у наших болельщиков относительно «Альфа Таури» могли возникать такие вопросы. Но такие вопросы могли возникать и у Верня, и у Дани, и у Албона, и Хартли. Но я вам скажу, что так можно говорить о любом пилоте в любой команде. Каждый, каждый думает, что есть какая-то несправедливость. Но то, что Юки говорит такие вещи вслух, это… Короче, Цуноде пришлось извиняться», — сказал Попов на своём канале в YouTube.