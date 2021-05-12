Появилось первое фото Даниила Квята в болиде «Альпин»

В «Альпин» показали первое фото резервного пилота россиянина Даниила Квята в их болиде. Напомним, сегодня, 12 мая, россиянин проводит тесты 18-дюймовых шин «Пирелли», которые будут введены в Формуле-1 уже со следующего сезона.

Посмотреть фотографию можно на странице «Альпин» в «Твиттере».

Напомним, в прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Впоследствии руководство «Ред Булл» приняло решение заменить Квята на молодого пилота, дебютанта Формулы-1 Юки Цуноду, который стал напарником Пьера Гасли.

Что касается шинных испытаний, то в них, согласно графику, сегодня также принимают участие «Альфа Ромео» и «Ред Булл». В составе «Альфа Ромео» два дня тестов (11-12 мая) проводит гонщик Роберт Кубица, в составе «Ред Булл» — Александер Албон.