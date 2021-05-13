Команда IndyCar будет финансироваться с помощью биткоинов

Команда Ed Carpenter Racing собрала средства для участия в очередной гонке IndyCar с помощью биткоинов. Донаты помогут команде выступить на этапе в Индианаполисе, который пройдёт 30 мая.

«Я очень взволнован из-за этого проекта, рад, что он стал реальностью. Мне необыкновенно приятно, что удалось перенести мой интерес к биткоинам в нашу индустрию, это историческое событие. Биткоины производят революцию в нашей финансовой системе. И я рассматриваю их как возможность трансформации операционной деятельности в автоспорте», — сказал Эд Карпентер.

Теперь команда сможет заниматься краудфандингом. Для реализации проекта Ed Carpenter Racing будет сотрудничать с компанией Strike, которая займётся обработкой платежей и донатов.

При помощи биткоинов будет осуществляться спонсорство пилота команды Ринуса Викея. Его предыдущий спонсор, компания Sonax, теперь будет оказывать финансовую поддержку Конору Дэли, который также выступает за Ed Carpenter Racing.