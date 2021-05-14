«Остальных я уложу». Риккардо назвал Квята единственным, кто мог бы победить его на ринге

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо, являющийся поклонником единоборств, рассказал, что предлагал гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону провести благотворительный бой.

«Если честно, я спрашивал об этом Льюиса Хэмилтона. В начале 2016 года он выложил в «Инстаграм» видео с тренировки. В то время я тоже занимался, так что подумал: «Почему бы не устроить благотворительный бой». Я спросил его лично, но он не клюнул, поэтому я был немного расстроен.



Макс Ферстаппен был бы хорошим соперником на ринге. Учитывая то, как он пилотирует, он довольно упрямый. С ним было бы трудно справиться. Возможно, он тот парень, который «уснёт» после удушающего, но не будет стучать. Это было бы интересно», — приводит слова Риккардо PlanetF1 со ссылкой на The Athletic.

Риккардо назвал резервного пилота «Альпин» Даниила Квята единственным гонщиком, способным потягаться с ним: «Думаю, у остальных нет шансов. Я всё ещё жду того дня, когда кто-нибудь выйдет со мной на бой, и я просто уложу его».