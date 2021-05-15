Вернь: Феттель смеялся мне в лицо, когда мы говорили о Формуле-Е
Пилот Формулы-Е Жан-Эрик Вернь вспомнил, как гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель ранее скептически и иронично отозвался о серии.
«Он посмеялся мне в лицо и сказал: «Это что за газонокосилки?» Но затем он начал говорить, что Формула-Е является будущим, что в Формуле-1 не делается достаточного для внедрения электрических технологий и сокращения выбросов. Феттель говорил, что Формуле-1 нужно брать пример с Формулы-Е.
Правда, сперва я сам сомневался, нужно ли выступать в Формуле-Е. Сначала мне казалось, что гоняться на электрических машинах — какое-то безумие. Но прошло семь лет, и вот я здесь. Многие пилоты, которые здесь не были, мечтают о переходе в Формулу-Е», — цитирует пилота Формулы-Е F1i.
Вернь — об Алонсо: если он считает себя лучшим, пусть перейдёт в Формулу-Е и победит нас
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