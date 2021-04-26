Вернь — об Алонсо: если он считает себя лучшим, пусть перейдёт в Формулу-Е и победит нас

Пилот Формулы-Е Жан-Эрик Вернь, выступающий за Techeetah, ответил на вопрос о возможном переходе гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо в электрогонки.
«В Формуле-Е у всех одинаковые машины и шансы на победу. Если ты считаешь себя лучшим, то должен перейти в Формулу-Е и попробовать победить нас. Фернандо достигал невероятных успехов в автоспорте, и если бы он захотел перейти в нашу серию, это было бы здорово для всех», — приводит слова Верня Mundo Deportivo.
Помимо этого, Вернь ответил на вопрос о том, сможет ли Формула-Е стать главной гоночной серией в мире в будущем: «Формула-1 — это Формула-1. Не думаю, что какая-либо серия сможет тягаться с ней. Когда у вас есть история, ДНК, которые есть у такого вида спорта, как Формула-1, ничто не может с ней соперничать. Не думаю, что Формула-Е может заменить Ф-1. Но если бы вы 10 лет назад и сказали кому-то, какими соревнования электромобилей будут сегодня, они бы посмеялись».
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