Грожан занял второе место в гонке IndyCar, Викей стал победителем
В Индианаполисе завершился очередной этап гоночной серии IndyCar. Победу в гонке отпраздновал пилот команды Ed Carpenter Racing Ринус Викей. Она стала для него первой в карьере.
Важного успеха добился и экс-пилот «Хааса» Ромен Грожан, который перед началом сезона перешёл в IndyCar. Француз показал второе время, что является лучшим результатом в его карьере в IndyCar. При этом Грожан стартовал с поула.
Тройку лучших замкнул Алекс Палоу. Лидирующий в общем зачёте Скотт Диксон стал лишь девятым.
Что касается общего зачёта, то Диксон сохраняет солидный отрыв, он набрал 153 очка. Второе место занимает Пато О’Уорд (131), а третье — Алекс Палоу (127).
GMR Grand Prix. Индианаполис
- Ринус Викей — 01:47:08.5773
- Ромен Грожан — 01:47:13.5283
- Алекс Палоу — 01:47:23.6499
- Джозеф Ньюгарден — 01:47:27.0245
- Грэм Рэйхол - 01:47:35.5586
- Симон Пажно - 01:47:36.4477
- Александер Росси - 01:47:41.8476
- Скотт Маклафлин - 01:47:44.7635
- Скотт Диксон - 01:47:45.4135
- Маркус Эрикссон - 01:47:45.7744.
Грожан завоевал поул на этапе IndyCar в Индианаполисе
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