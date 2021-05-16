Грожан занял второе место в гонке IndyCar, Викей стал победителем

В Индианаполисе завершился очередной этап гоночной серии IndyCar. Победу в гонке отпраздновал пилот команды Ed Carpenter Racing Ринус Викей. Она стала для него первой в карьере.

Важного успеха добился и экс-пилот «Хааса» Ромен Грожан, который перед началом сезона перешёл в IndyCar. Француз показал второе время, что является лучшим результатом в его карьере в IndyCar. При этом Грожан стартовал с поула.

Тройку лучших замкнул Алекс Палоу. Лидирующий в общем зачёте Скотт Диксон стал лишь девятым.

Что касается общего зачёта, то Диксон сохраняет солидный отрыв, он набрал 153 очка. Второе место занимает Пато О’Уорд (131), а третье — Алекс Палоу (127).

GMR Grand Prix. Индианаполис

Ринус Викей — 01:47:08.5773 Ромен Грожан — 01:47:13.5283 Алекс Палоу — 01:47:23.6499 Джозеф Ньюгарден — 01:47:27.0245 Грэм Рэйхол - 01:47:35.5586 Симон Пажно - 01:47:36.4477 Александер Росси - 01:47:41.8476 Скотт Маклафлин - 01:47:44.7635 Скотт Диксон - 01:47:45.4135 Маркус Эрикссон - 01:47:45.7744.