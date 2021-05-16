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Грожан занял второе место в гонке IndyCar, Викей стал победителем

Грожан занял второе место в гонке IndyCar, Викей стал победителем
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

В Индианаполисе завершился очередной этап гоночной серии IndyCar. Победу в гонке отпраздновал пилот команды Ed Carpenter Racing Ринус Викей. Она стала для него первой в карьере.

Важного успеха добился и экс-пилот «Хааса» Ромен Грожан, который перед началом сезона перешёл в IndyCar. Француз показал второе время, что является лучшим результатом в его карьере в IndyCar. При этом Грожан стартовал с поула.

Тройку лучших замкнул Алекс Палоу. Лидирующий в общем зачёте Скотт Диксон стал лишь девятым.

Что касается общего зачёта, то Диксон сохраняет солидный отрыв, он набрал 153 очка. Второе место занимает Пато О’Уорд (131), а третье — Алекс Палоу (127).

GMR Grand Prix. Индианаполис

  1. Ринус Викей — 01:47:08.5773
  2. Ромен Грожан — 01:47:13.5283
  3. Алекс Палоу — 01:47:23.6499
  4. Джозеф Ньюгарден — 01:47:27.0245
  5. Грэм Рэйхол - 01:47:35.5586
  6. Симон Пажно - 01:47:36.4477
  7. Александер Росси - 01:47:41.8476
  8. Скотт Маклафлин - 01:47:44.7635
  9. Скотт Диксон - 01:47:45.4135
  10. Маркус Эрикссон - 01:47:45.7744.
Грожан завоевал поул на этапе IndyCar в Индианаполисе
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