Грожан завоевал поул на этапе IndyCar в Индианаполисе
Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан завоевал первый в карьере поул в американской серии IndyCar. Пятый этап сезона американской серии проходит на дорожной трассе в Индианаполисе. Француз сумел пробиться в супер-поул и в решающий момент показал лучшее время в квалификации. Второе место у Джозефа Ньюгардена, топ-3 замкнул Джек Херви.
IndyCar. Индианаполис. Квалификация
1. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — 1.09,439
2. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +0,126
3. Джек Херви (Meyer Shank Racing) +0,213
4. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +0,272
5. Скотт Маклафлин (Team Penske) +0,274
6. Конор Дэйли (Carlin) +0,426.
Напомним, Грожан пропускал минувший этап сезона IndyCar, так как принял решение не выступать на овалах.
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