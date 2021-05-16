Вильнёв: Ферстаппену нужен хороший темп от Переса
Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о выступлениях пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. По словам канадца, для того чтобы бороться за титул, нидерландцу нужна эффективная работа напарника.
«Ферстаппен всегда привык атаковать на пределе. Что ему нужно сейчас — это хороший темп от напарника по команде Серхио Переса, чтобы тот мог его поддерживать в борьбе с „Мерседесом“ за лидерские позиции», — приводит слова канадца Speedweek.
Напомним, Серхио Перес проводит первый сезон в составе «Ред Булл». В команде он заменил Александера Албона. После четырёх этапов чемпионата мира мексиканец занимает шестое место в общем зачёте, имея в активе 32 очка. Его напарник идёт вторым, у него 80 баллов.
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