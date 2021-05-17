«Астон Мартин» показал, как Хюлькенберг проходил подгонку сиденья

Резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг прошёл процедуру подгонки сиденья. Видео с подгонкой опубликовала пресс-служба команды.

«Посмотрите, как Нико Хюлькенберг впервые оказывается в своём сиденье», — говорится в подписи к видео.

Запись можно посмотреть на YouTube-канале «Астон Мартин».

Хюлькенберг официально стал резервным пилотом «Астон Мартин» на сезон-2021 8 апреля. В прошлом году Хюлькенберг провёл две гонки за «Рейсинг Пойнт». Тогда он заменил Серхио Переса и Лэнса Стролла, переболевших коронавирусом. В новом сезоне он пока не участвовал в гонках Формулы-1. Сообщалось, что перед началом сезона Хюлькенберг был близок к переходу в «Ред Булл», где он мог сменить Алекса Албона. В итоге «Ред Булл» сделал выбор в пользу Серхио Переса.