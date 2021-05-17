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Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Монако: квалификация будет очень важна

Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Монако: квалификация будет очень важна
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако.

«В Монако нет ни одной похожей гонки, и я с нетерпением жду, когда снова окажусь там в предстоящие выходные. Я дважды побеждал в Монако в Формуле-1, и мне нравится стратегический элемент воскресных гонок здесь. Квалификация будет очень важна, как и в Испании, поэтому нам нужно работать над тем, чтобы максимально использовать наш потенциал на одном круге. Нужно, чтобы оба пилота хорошо выступили в субботу.

Я с нетерпением жду возможности вернуться к работе. Это очень сложная трасса, и ограждения по обе стороны от тебя на протяжении всего круга — это постоянное напоминание о том, что ты не можешь допустить ошибку. Приходится очень сильно концентрироваться на протяжении всей дистанции. Но это то, ради чего мы живём как гонщики Формулы-1, и я получаю удовольствие от крутых поворотов и кочек на каждом из них», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».

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