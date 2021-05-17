Мазепин высказался о предстоящем Гран-при Монако
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Монако Формулы-1.
«В Монако всегда бывает особенная гонка вне зависимости от того, на каком едешь болиде. Город превращается в гоночную трассу, это действительно необычно. Здорово оказаться в Монако в дебютном сезоне в Формуле-1, но это ещё и вызов.
У меня были удачные результаты в Монако в Формуле-2. Я думаю, что эта трасса мне подходит. Будем с инженерами делать ставку на квалификацию, ведь на такой трассе очень сложно обгонять.
Монако — трасса, на которой очень важны действия пилота, отсутствие ошибок. В то же время очень важно, чтобы у болида была большая прижимная сила. Поэтому я ожидаю тяжёлую гонку», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».
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