Мазепин высказался о предстоящем Гран-при Монако

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Монако Формулы-1.

«В Монако всегда бывает особенная гонка вне зависимости от того, на каком едешь болиде. Город превращается в гоночную трассу, это действительно необычно. Здорово оказаться в Монако в дебютном сезоне в Формуле-1, но это ещё и вызов.

У меня были удачные результаты в Монако в Формуле-2. Я думаю, что эта трасса мне подходит. Будем с инженерами делать ставку на квалификацию, ведь на такой трассе очень сложно обгонять.

Монако — трасса, на которой очень важны действия пилота, отсутствие ошибок. В то же время очень важно, чтобы у болида была большая прижимная сила. Поэтому я ожидаю тяжёлую гонку», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».