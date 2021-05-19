Ландо Норрис подписал новый долгосрочный контракт с «Маклареном»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подписал новое долгосрочное соглашение с командой, сообщает пресс-служба коллектива.
Норрис стал боевым гонщиком «Макларена» в 2019 году, до этого британец был тестовым и резервным пилотом команды. С того момента Ландо завоевал два подиума (Гран-при Австрии – 2020 и Гран-при Эмилии-Романьи – 2021).
«Я рад продлению нашего соглашения с Ландо до 2022 года и далее. Он сыграл важную роль в возвращении нашей формы, и мы гордимся тем ростом, который он продемонстрировал с тех пор, как начал работать с нами. Ландо — один из самых ярких талантов Формулы-1, и мы с нетерпением ждём, когда он продолжит становиться сильнее как на трассе, так и за её пределами», — прокомментировал исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.
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