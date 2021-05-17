Норрис: на своём нынешнем уровне я мог бы потягаться с Хэмилтоном или Ферстаппеном

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что мог бы на равных конкурировать с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и представителем «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, если бы у него был аналогичный болид. В нынешнем сезоне Норрис набирал очки на всех этапах.
«Мог бы я выиграть титул? Да. Но я не пытаюсь сказать, что я лучше всех других пилотов. Нет, речь не об этом. Я просто чувствую, что в нынешнем сезоне пилотирую болид на уровне, которого достаточно для борьбы за победу. Возможно, однажды я смогу выиграть чемпионат мира.
Как мне кажется, я двигаюсь вперёд, становлюсь увереннее и увереннее. Мне кажется, что на нынешнем своём уровне я мог бы потягаться с Льюисом или Максом. Мне нужно быть осторожным в словах. Я не говорю, что 100% победил бы их, но смог бы с ними достойно посоревноваться», — цитирует Норриса GPFans.
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