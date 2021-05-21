Шварцман объяснил, как попал в аварию в первой гонке в Монако

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал свой сход в первой спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Монако. После столкновения с отбойником россиянин сумел доехать до боксов, где механики заменили переднее антикрыло, но затем Шварцману всё равно пришлось сойти из-за последствий аварии. Во второй спринтерской гонке он будет стартовать последним, 22-м.



«Старт был не блестящим, а после этого передо мной ехал Лоусон. Он рано затормозил, я ехал рядом с ним. Я тоже затормозил, чтобы избежать контакта, но всё равно повредил переднее антикрыло, которое попало под правое переднее колесо. После этого было невозможно поворачивать, и в итоге я оказался в отбойнике», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».