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Шварцман объяснил, как попал в аварию в первой гонке в Монако

Шварцман объяснил, как попал в аварию в первой гонке в Монако
Евгений Кустов
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал свой сход в первой спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Монако. После столкновения с отбойником россиянин сумел доехать до боксов, где механики заменили переднее антикрыло, но затем Шварцману всё равно пришлось сойти из-за последствий аварии. Во второй спринтерской гонке он будет стартовать последним, 22-м.

«Старт был не блестящим, а после этого передо мной ехал Лоусон. Он рано затормозил, я ехал рядом с ним. Я тоже затормозил, чтобы избежать контакта, но всё равно повредил переднее антикрыло, которое попало под правое переднее колесо. После этого было невозможно поворачивать, и в итоге я оказался в отбойнике», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

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