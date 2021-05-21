Шварцман объяснил, как попал в аварию в первой гонке в Монако

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал свой сход в первой спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Монако. После столкновения с отбойником россиянин сумел доехать до боксов, где механики заменили переднее антикрыло, но затем Шварцману всё равно пришлось сойти из-за последствий аварии. Во второй спринтерской гонке он будет стартовать последним, 22-м.
«Старт был не блестящим, а после этого передо мной ехал Лоусон. Он рано затормозил, я ехал рядом с ним. Я тоже затормозил, чтобы избежать контакта, но всё равно повредил переднее антикрыло, которое попало под правое переднее колесо. После этого было невозможно поворачивать, и в итоге я оказался в отбойнике», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».
- 21 мая 2021
-
16:51
-
15:30
-
15:25
-
15:24
-
14:50Смоляр: я нацелен на победу в чемпионате Эксклюзив
-
13:37
-
12:58
-
12:50
-
12:22
-
11:32
-
10:54
-
10:28
-
09:25
-
01:01
-
00:54
- 20 мая 2021
-
23:06
-
22:39
-
21:37
-
21:09
-
20:28
-
19:57
-
19:49
-
19:36
-
19:27
-
19:19
-
19:13
-
19:09
-
18:59
-
18:58
-
17:57
-
17:04
-
16:37
-
15:54
-
15:12
-
13:33