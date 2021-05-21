Российский юниор «Феррари» заваливает важнейший сезон. Ещё немного — и Ф-1 точно не будет

В прошлом году многие российские болельщики представляли себе прекрасную картинку: чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман с ходу, в дебютный сезон, побеждает в Формуле-2 и благодаря этому при поддержке «Феррари» и «СМП Рейсинг» уже в 2021 году переходит в Формулу-1. Реальность оказалась более суровой: после проблем во второй половине чемпионата Шварцман закончил сезон четвёртым и остался в Ф-2 на второй год. Впрочем, большой проблемы в этом не было: побеждай на второй год — и твои шансы на Ф-1 очень велики. Но пока всё идёт вовсе не по сценарию пилота, причём во многом по его собственной вине.

Скорость у Роберта есть — он доказывал это и во время гонок в Бахрейне, и в квалификации второго этапа Монако, где показал лучшее время в своей группе и завоевал второе место на стартовой решётке. А вот умение трансформировать эту скорость в результат, отличавшее россиянина в Формуле-3, куда-то запропастилось.

Всё началось ещё в Бахрейне. В квалификации Роберт не принял участия во второй и финальной попытке, когда из-за слишком активной работы с педалями тормоза и газа случайно перевёл двигатель в «защитный» режим и остановился на трассе — пришлось стартовать за пределами топ-10 и обрекать себя на три тяжёлые гонки.

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Первая из них запомнилась ярким стартовым прорывом россиянина, позволившим набрать неплохие очки, но напомним и про небольшую ошибку: в борьбе на первом круге Шварцман заблокировал шины, что сказалось под финиш, когда Роберт чудом отстоял четвёртую позицию.

Во второй гонке Шварцман сошёл после старта, столкнувшись с Дэниелом Тиктумом. Большинство специалистов возложило вину на британца, который очень самонадеянно начал перестраиваться в первом повороте с внешней траектории на внутреннюю, но и манёвр Роберта с нырком внутрь был весьма смелым — риск не оправдался. Впрочем, рабочий момент — если бы не другие инциденты на старте сезона.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.

Третья и основная гонка этапа в Бахрейне — и снова ошибка. Шварцман не рассчитал собственную скорость и вовремя не затормозил на первом круге, выбив сразу две машины. Пилоту «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» очень повезло после этого набрать очки: спасибо машине безопасности, позволившей потерять меньше времени из-за справедливого штрафа. Более того, если бы «Према» сориентировалась и позвала Шварцмана на круг раньше, на свежем «софте» он мог бы подняться даже выше седьмой позиции. Ну и на него вкупе с быстрейшим кругом грех жаловаться после подобной ошибки.

У Роберта было время всё проанализировать между Бахрейном и Монако — благо, календарь Формулы-2 максимально неритмичен, предусматривает паузу между этапами аж в два месяца. Казалось, Шварцман оставил непростой уик-энд позади: стал быстрейшим на тренировке и лучшим в своей квалификационной группе.

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Но счастье длилось недолго. В первой спринтерской гонке, где топ-10 переворачивалась, Роберт после старта с 9-го места потерял пару позиций, а с ними, вероятно, и хладнокровие. Шварцман продолжил борьбу и допустил ошибку, задев отбойник. На сей раз не повезло: помимо антикрыла, россиянин повредил подвеску, так что продолжить гонку после пит-стопа и надеяться на сейфти-кар не вышло.

В принципе сход в первой гонке сам по себе не так страшен — в ней Роберт и не должен был набирать много очков. Но Шварцману нужно было сохранить место во второй половине топ-10 и тем самым обеспечить себе хорошую стартовую позицию на второй спринт. И вот эту задачу Роберт провалил. Теперь трудно представить, что при старте с 22-го места россиянин наберёт в субботу утром хоть какие-то очки. Остаётся рассчитывать на массовые завалы, выезды сейфти-кара, непогоду и другие чудеса.

Теперь главное — третья, основная гонка уик-энда. И вот в ней ну очень желательно обойтись без ошибок и ненужных геройств. Шварцман стартует вторым, но должен ли он настраиваться на победу любой ценой? После подобной серии ошибок куда более разумно просто постараться привезти на финиш хороший результат — тем более что лидер чемпионата Чжоу Гуаньюй будет стартовать только 10-м. Роберт, просто поднимись наконец на подиум, сократи отрыв от главного соперника, оставь подвиги и излишний риск до следующих гонок.

Печалиться нужно не только нынешнему отставанию от китайца из «Альпин» — 40 очков приговором не являются. Сам Шварцман не раз говорил, что в сезоне-2021 ему нужно демонстрировать стабильность и тем самым доказывать «Феррари» и «СМП Рейсинг», что он готов к переходу в Формулу-1. Такие четыре стартовые гонки — сильный удар по перспективам.

Пока похоже на то, как в своё время начал второй сезон в Формуле-2 Сергей Сироткин: его тоже считали фаворитом, а россиянин допустил несколько грубых ошибок на старте чемпионата. Сергей тогда пришёл в себя, всё же вступил в борьбу за титул, но и чемпионом не стал, а в Формулу-1 попал после ещё одного года в статусе резервиста. Вряд ли Роберту очень хочется остаться без гонок в 2022-м с противоречивыми перспективами на 2023-й. Лимит ошибок на нынешний сезон уже исчерпан, пора прийти в себя и давать результат.