Марко: удивлён, что Хэмилтон так и не смог навязать бой Гасли

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал итоги Гран-при Монако.



«Наша награда заключается в том, что мы возглавили оба чемпионата. Это именно то, к чему мы стремились. Теперь нам нужно работать над тем, чтобы не отстать от „Мерседеса“.



Ферстаппен стал ещё более зрелым гонщиком. Мы говорили ему работать с разными режимами обогащения топлива и тому подобное. Когда в ходе гонки он стал спрашивать про то, у кого лучший круг, мы немедленно сказали ему забыть об этом.



Эта победа должна придать Максу уверенности. Это было очень важно для него и его будущего. Другие наши пилоты отработали великолепно, особенно Перес. Они усложнили задачу „Мерседеса“. Гасли тоже большой молодец. Сдержать Хэмилтона позади — это хороший итог гонки. Я был удивлён, что Хэмилтон так и не смог навязать бой Гасли», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.