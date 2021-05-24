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Марко: удивлён, что Хэмилтон так и не смог навязать бой Гасли

Марко: удивлён, что Хэмилтон так и не смог навязать бой Гасли
Александр Кожевников
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал итоги Гран-при Монако.

«Наша награда заключается в том, что мы возглавили оба чемпионата. Это именно то, к чему мы стремились. Теперь нам нужно работать над тем, чтобы не отстать от „Мерседеса“.

Ферстаппен стал ещё более зрелым гонщиком. Мы говорили ему работать с разными режимами обогащения топлива и тому подобное. Когда в ходе гонки он стал спрашивать про то, у кого лучший круг, мы немедленно сказали ему забыть об этом.

Эта победа должна придать Максу уверенности. Это было очень важно для него и его будущего. Другие наши пилоты отработали великолепно, особенно Перес. Они усложнили задачу „Мерседеса“. Гасли тоже большой молодец. Сдержать Хэмилтона позади — это хороший итог гонки. Я был удивлён, что Хэмилтон так и не смог навязать бой Гасли», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

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