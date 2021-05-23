Сайнс готов бросить вызов Леклеру в «Феррари», а Феттель вдруг возродился. Итоги ГП Монако

Впервые с июля 2018 года в Формуле-1 лидирует не «Мерседес» — машине действующих чемпионов не подходит узкая и извилистая трасса в Монте-Карло, и после схода Валттери Боттаса, а также лишь седьмого места Льюиса Хэмилтона общий зачёт и Кубок конструкторов возглавляют «Ред Булл» и Макс Ферстаппен.

Впрочем, самым драматичным событием уик-энда стали проблемы Шарля Леклера, но даже несмотря на них для «Феррари» Гран-при Монако стал гигантским прорывом. Это первый за последние полтора года, когда у «Скудерии» был настоящий шанс на победу.



Эти и другие итоги — в традиционном материале «Чемпионата».

«Ред Булл» по-прежнему в борьбе за титул

После побед Хэмилтона в Портимане и Барселоны начало казаться, что сезон-2021 пройдёт по стандартному сценарию: британец будет постепенно отрываться, пока отрыв не достигнет таких размеров, что о борьбе речи уже нет. Но Гран-при Монако всё кардинально изменил: победа Ферстаппена вкупе лишь с седьмым местом Льюиса фактически сравняли двух гонщиков в чемпионате. Лидера «Ред Булл» и лидера «Мерседеса» разделяют всего четыре очка — тот из них, кто выиграет следующую гонку, и будет после неё лидером общего зачёта.



В целом говорить о смене расстановки сил пока рано — трасса в Монте-Карло изначально хуже подходила новому шасси «Мерседеса», лишившемуся части прижимной силы в задней части. В Баку действующие чемпионы почти наверняка вернутся к привычной форме — там куда больше скоростных и средних поворотов.

Механики не могут снять колесо с машины Боттаса Фото: Mark Thompson/Getty Images

В «Ред Булл» же могут по праву гордиться тем, что по максимуму воспользовались ситуацией, одержав победу. Она, впрочем, получилась не столь простой, как может показаться: на старте у Валттери Боттаса был хороший шанс в случае более удачного разгона залететь на внутреннюю траекторию в «Сен-Девот», поскольку Ферстаппен стартовал первым, но не с поула — «Ред Булл» находился на второй клетке, с внешней стороны первого поворота.

Впрочем, Макс выдержал прессинг на старте, затем весь отрезок вплоть до пит-стопа контролировал Боттаса позади, а после остановки и схода Валттери Карлос Сайнс по-настоящему позициям лидера не угрожал. Вполне заслуженная победа, и Ферстаппен одним махом ликвидирует всё отставание в чемпионате — которая лишь подчёркивает, насколько плотной и непредсказуемой получается борьба.

Положение в чемпионате (топ-10):

1.

2.

3. Ландо Норрис («Макларен») — 56

4. Валттери Боттас («Мерседес») — 47

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 44

6. Шарль Леклер («Феррари») — 40

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 38

8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 24

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16

10. Эстебан Окон («Альпин») — 12…

20. 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 105 очков2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1013. Ландо Норрис («Макларен») — 564. Валттери Боттас («Мерседес») — 475. Серхио Перес («Ред Булл») — 446. Шарль Леклер («Феррари») — 407. Карлос Сайнс («Феррари») — 388. Даниэль Риккардо («Макларен») — 249. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1610. Эстебан Окон («Альпин») — 12…20. Никита Мазепин («Хаас») — 0.

«Феррари» есть чему радоваться

Сход Шарля Леклера на Гран-при Монако — это оглушительный провал всей команды в целом. Гонщика, который не сумел сохранить машину целой в квалификации. Инженеров, не подготовивших как следует коробку — Бинотто утверждает, что отказ не связан с ударом об стену (серьёзно?!), но тогда к «Феррари» ещё больше вопросов. И наконец это провал лично Бинотто, который не настоял на замене трансмиссии, у которой и без удара плохо держался привод, пожалев терять поул-позицию…



В то же время это был великолепный уик-энд в исполнении Карлоса Сайнса — он в третий раз в карьере поднялся на подиум. С самого начала уик-энда Сайнс был на равных с Леклером, а в третьей тренировке даже опередил его. В финале Карлос именно из-за аварии Шарля не смог совершить вторую попытку.

Эдриан Ньюи, Карлос Сайнс, Макс Ферстаппен и Ландо Норрис на подиуме Фото: Gonzalo Fuentes — Pool/Getty Images

В итоге четвёртое место в квалификации превратилось в третье на старте, а Сайнс дал понять, что уже вполне освоился в «Феррари» и способен поспорить с тем, что у команды есть однозначный лидер.



Не факт, что в этом году у команды появится ещё один шанс на победу. Тем не менее темп, продемонстрированный в Монако, вселяет оптимизм, и не исключено, что где-то ещё (на «Хунгароринге»?) «Скудерия» снова включится в сражение лучших. Чемпионату это пошло бы только на пользу.

На Феттеле рано ставить крест…

Неожиданно хорошо в этот уик-энд смотрелся и Себастьян Феттель. Неожиданно не в смысле его регулярных ошибок, а в плане того, что немцу, как и Сайнсу, нужно было гоняться в Монако на не вполне знакомой машине. И Себ справился по-настоящему блестяще — лучшая квалификация и уверенный темп на дистанции привели экс-чемпиона на пятую позицию. Никогда ещё «Астон Мартин» не поднимался на финише гонки Формулы-1 так высоко.

Себастьян Феттель на Гран-при Монако Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Себ не слишком уверенно начал сезон и уступал в темпе Лэнсу Строллу. Злые языки даже стали поговаривать, что единственная польза от немца — растущие акции сына владельца команды. Но Феттель постепенно осваивался с новой для себя машиной и в двух из трёх последних квалификаций вышел в Q3, опередив напарника. В Монако же Себ пилотировал как в свои лучшие годы: спокойно, уверенно и без лишней суеты. И пятое место в самой гламурной гонке сезона — достойная награда за достигнутый прогресс.

… а Алонсо по-прежнему разочаровывает

Про другого экс-чемпиона — Фернандо Алонсо — подобное сказать пока сложно. Дело даже не в том, что испанец только 13-й и остался вне очков, а в том, что он заметно уступает Эстебану Окону почти во всём — и далеко не в первый раз. Сайнс и Феттель смогли использовать свой опыт, чтобы на незнакомой машине уверенно выступить в Монако, а вот Фернандо — не смог.

Фернандо Алонсо в дни Гран-при Монако Фото: Lars Baron/Getty Images

Окон после квалификации признал, что у машины «Альпин» выявились некоторые фундаментальные проблемы: «На отдельных трассах они проявляются больше, на других — меньше, — сказал Эстебан. — В Монако эти проблемы проявляются сильнее, чем где бы то ни было». Француз, однако, несмотря на все сложности добыл для команды два очка, а вот Алонсо — второй раз вне топ-10. В Кубке конструкторов «Альпин» откатилась на седьмую позицию — очков Окона на борьбу с «Астон Мартин» и «Альфа Таури» уже не хватает.

Положение в Кубке конструкторов:

1. «Ред Булл» — 149 очков

2. «Мерседес» — 148

3. «Макларен» — 80

4. «Феррари» — 78

5. «Астон Мартин» — 19

6. «Альфа Таури» — 18

7. «Альпин» — 17

8. «Альфа Ромео» — 1

9. «Уильямс» — 0

10. «Хаас» — 0.

Мазепин на верном пути

В первых гонках у российского дебютанта очень многое не получалось, однако с каждым кругом Никита Мазепин всё увереннее и увереннее и в этот раз победил напарника. И пусть Мик смог выйти вперёд на старте, а позициями «Хаасы» поменялись после проблем с двигателем у Шумахера, Мазепин с самого начала уик-энда смотрелся быстрее и увереннее. Лишь в третьей Мик смог оказаться в протоколах выше — в той, в которой и разбил машину, лишив себя квалификации.

Никита Мазепин Фото: Lars Baron/Getty Images

Первые четыре гонки в «Хаасе» остались за Шумахером, но Монако может изменить тенденцию: для Мика это уже вторая довольно крупная авария в Формуле-1, а для Мазепина — первый уик-энд, в котором он оказался лидером команды (пусть в этом и сыграли роль технические проблемы напарника). Следующий этап тоже пройдёт на малознакомой дебютантам уличной трассе — в Баку, на которой оба провели лишь по одному этапу Ф-2 в 2019 году. Так что будем надеяться, что положительная динамика для россиянина продолжится и там.