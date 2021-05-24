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Умер бывший президент ФИА Макс Мосли

Умер бывший президент ФИА Макс Мосли
Александр Кожевников
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Бывший президент ФИА Макс Мосли скончался в возрасте 81 года, сообщил в «Твиттере» британский журналист Эндрю Бенсон. Информацию подтвердил бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун.

Мосли долгое время являлся президентом ФИА и одной из крупнейших фигур в истории Формулы-1.

Макс Мосли был президентом Международной автомобильной федерации с 1993 по 2009 год.

Мосли увлёкся автогонками в начале 1960 годов, а в 1968 году создал свою собственную гоночную команду. На протяжении двух лет он выступал как пилот, выиграв 12 гонок из 40, в которых участвовал, но в 1969 году отказался от карьеры гонщика. В конце 1970 годов он стал официальным советником Ассоциации конструкторов Формулы-1, а в 1993 — президентом ФИА.

О причинах смерти Макса Мосли пока не сообщается.

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