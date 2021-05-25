Райкконен — о Гран-при Монако: скучная гонка. Ничего не происходит, и обгонять невозможно

Пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен подвёл итоги Гран-при Монако.
«Было скучно. В гонке ничего не происходило. Но таков современный этап в Монако. В конечном счёте, все просто старались доехать до конца гонки.
Не думаю, что кто-то извлёк пользу после этапа. Это действительно особенное место, и мы все это знаем. Да, мы смогли отыграть пару позиций по ходу заезда, но если в гонке ничего не случается, обгонять совсем невозможно. Но что поделаешь.
Приезжая в Монако, вы заранее знаете, что получите. Понятно, что в гонке что-то может измениться, но обычно ты можешь ехать так медленно, как только захочешь, и тебя всё равно никто не обгонит, потому что современные болиды «Формулы-1» слишком широкие. Хотя на самом деле так было всегда», — приводит слова Райкконена издание GPFans.
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