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Ди Реста: когда Алонсо найдёт свой ритм, другим придётся волноваться

Ди Реста: когда Алонсо найдёт свой ритм, другим придётся волноваться
Микаил Гусейнов
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Бывший пилот Формулы-1 Пол ди Реста считает, что двукратный чемпион мира, гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо ещё покажет свои лучшие выступления в нынешнем сезоне.

«У „Альпин“ непростая машина. Конечно, Алонсо не получает удовольствия от того, где он находится сейчас. Но ему нужно дать немного больше времени. Он, возможно, один из лучших пилотов на стартовой решётке Формулы-1 за последние 20 лет. Когда он найдёт свой ритм, другим придётся волноваться», — приводит слова ди Ресты Marca.

Напомним, после пяти этапов сезона в активе Алонсо лишь пять очков, что позволяет занимать ему 13-е место в общем зачёте. При этом испанец уступает напарнику по команде Эстебану Окону, который набрал уже 12 очков и замыкает топ-10 зачёта.

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