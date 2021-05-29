Масса: Сайнс сражался даже с Ферстаппеном. Всегда ценил Карлоса

Экс-гонщик Формулы-1 Фелипе Масса высоко оценил последние результаты пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. Бразилец признался, что всегда являлся поклонником его таланта.

«Я всегда ценил выступления Сайнса, с самого начала его карьеры в Формуле-1. Даже в дебютном сезоне он сражался со своим напарником Максом Ферстаппеном, а мы все знаем, как хорош Макс.

Сайнс очень стабилен, как психологически, так и физически. Именно поэтому я рад, что он выступает в «Феррари». Он отлично подходит команде из Маранелло и должен ставить максимально возможные задачи. Он должен всегда верить в себя. У него отличный напарник в лице Шарля Леклера. Это довершает прекрасную картину для «Феррари», — приводит слова бразильца Racingnews365.