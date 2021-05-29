Алексей Попов: Риккардо не ожидал того, что происходит с ним сейчас

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о невыразительных выступлениях пилота «Макларена» Даниэля Риккардо в нынешнем сезоне.

«Что с Дэном? Даже те, кто болеют за других пилотов, наверняка симпатизируют австралийцу. Потому что не так много действительно позитивных персонажей. Да, за этой большой улыбкой кроется убийца, улыбчивый убийца, который обычно был гораздо быстрее напарников по команде. Риккардо не раз косвенно способствовал если не завершению карьеры других пилотов, то переходу карьеры в другой статус многих известных нам гонщиков. Но он наверняка не ожидал того, что происходит с ним сейчас.

Формально, если смотреть на цифры, всё нормально. В борьбе с напарником в квалификациях даже 3:2 в пользу Риккардо. Но в гонке, на длинной дистанции, у Дэна вообще ничего не получается. Яркий пример — Монако. Круг разницы между партнёрами без каких-либо проблем. В чистом гоночном темпе Даниэль проиграл круг и это, конечно, больно для австралийца. Это непонятно», — сказал Попов на своём канале в YouTube.