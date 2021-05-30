Гонщик Moto3 Дюпаскье скончался после страшной аварии на Гран-при Италии

Гонщик команды Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскье скончался после страшной аварии на Гран-при Италии, сообщает MotoGP в «Твиттере». Дюпаскье было 19 лет.

«Мы с глубокой скорбью сообщаем о потере Джейсона Дюпаскье. От имени всей семьи MotoGP мы выражаем соболезнования его команде, семье и близким. Тебя будет очень не хватать, Джейсон. Езди с миром», — говорится в сообщении.

Публикация доступна на странице MotoGP в «Твиттере».

Во время квалификации Дюпаскье упал со своего мотоцикла в одном из поворотов, после чего попал под колёса соперника — Аюму Сасаки. Сообщалось, что Дюпаскье потребуется неврологическая операция. Гонщик находился в крайне тяжёлом состоянии в одной из больниц Флоренции.