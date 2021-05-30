Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гонщик Moto3 Дюпаскье скончался после страшной аварии на Гран-при Италии

Гонщик Moto3 Дюпаскье скончался после страшной аварии на Гран-при Италии
Арина Ершова
Комментарии

Гонщик команды Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскье скончался после страшной аварии на Гран-при Италии, сообщает MotoGP в «Твиттере». Дюпаскье было 19 лет.

«Мы с глубокой скорбью сообщаем о потере Джейсона Дюпаскье. От имени всей семьи MotoGP мы выражаем соболезнования его команде, семье и близким. Тебя будет очень не хватать, Джейсон. Езди с миром», — говорится в сообщении.

Публикация доступна на странице MotoGP в «Твиттере».

Во время квалификации Дюпаскье упал со своего мотоцикла в одном из поворотов, после чего попал под колёса соперника — Аюму Сасаки. Сообщалось, что Дюпаскье потребуется неврологическая операция. Гонщик находился в крайне тяжёлом состоянии в одной из больниц Флоренции.

Новость по теме
Куартараро посвятил поул серьёзно пострадавшему в аварии гонщику Moto3 Дюпаскье
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021