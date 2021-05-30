Гонщик Moto3 Дюпаскье скончался после страшной аварии на Гран-при Италии
Поделиться
Гонщик команды Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскье скончался после страшной аварии на Гран-при Италии, сообщает MotoGP в «Твиттере». Дюпаскье было 19 лет.
«Мы с глубокой скорбью сообщаем о потере Джейсона Дюпаскье. От имени всей семьи MotoGP мы выражаем соболезнования его команде, семье и близким. Тебя будет очень не хватать, Джейсон. Езди с миром», — говорится в сообщении.
Публикация доступна на странице MotoGP в «Твиттере».
Во время квалификации Дюпаскье упал со своего мотоцикла в одном из поворотов, после чего попал под колёса соперника — Аюму Сасаки. Сообщалось, что Дюпаскье потребуется неврологическая операция. Гонщик находился в крайне тяжёлом состоянии в одной из больниц Флоренции.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 30 мая 2021
-
13:17
-
12:35
-
11:27
-
10:13
-
09:58
-
00:56
- 29 мая 2021
-
23:46
-
21:56
-
20:59
-
19:31
-
18:59
-
17:39
-
16:56
-
16:10
-
14:59
-
13:44
-
11:59
-
10:45
-
09:53
- 28 мая 2021
-
23:19
-
21:54
-
20:26
-
19:54
-
18:41
-
17:21
-
15:59
-
14:45
-
13:48
-
12:22
-
11:17
-
10:03
-
00:59
-
00:41
- 27 мая 2021
-
22:59
-
21:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам