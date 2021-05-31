Вильнёв: не знаем, насколько хорош Шумахер, потому что Мазепин — не самый лучший гонщик

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о пилоте «Хааса» Мике Шумахере.

«Я рад видеть, что он выступает. Он выигрывает у своего партнёра по команде. Он допускает некоторые ошибки. Но это нормально. Он новичок, и это сложная машина для вождения. Мы пока не знаем, насколько он хорош, потому что Мазепин — не самый лучший гонщик. Кто знает, насколько он быстрый. Невозможно сказать.



Но в этой ситуации Мик однозначно выигрывает. Он ездит в команде, где нет давления. Он там, чтобы учиться. Это идеальная ситуация для него», — приводит слова Вильнёва Motorsport-Magazin.

По итогам гонки в Монако Мазепин и Шумахер заняли 17-е и 18-е места соответственно. Россиянин стартовал впереди своего партнёра по команде, так как Шумахер попал в аварию в третьей свободной практике и был вынужден пропустить квалификационную сессию.