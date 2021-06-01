«Астон Мартин» стал партнёром автоспортивного ЛГБТ-движения

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» запустила серию инициатив, направленных на поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает официальный сайт команды. Кроме того, команда будет сотрудничать с организацией Racing Pride, защищающей права представителей ЛГБТ в автоспорте.
В рамках программы команда в течение месяца будет публиковать материалы, подчёркивающие важность ЛГБТ-сообщества в автоспорте, а также на машинах AMR21 на Гран-при Франции появятся логотипы Racing Pride.
«Хотелось бы поблагодарить людей, которые продвигают идеи инклюзивности. Я понимаю, что нужно делать как можно больше, чтобы изменить отношение к ЛГБТ и устранить имеющийся негатив. Очень здорово, что «Астон Мартин» поддерживает такие вещи. Впереди много работы, но мы можем сыграть важную позитивную роль в этом», — приводит слова гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля пресс-служба команды.
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