Швейцарцы на «Ниве» выступят в классическом зачёте «Дакара»

Швейцарские гонщики из команды Racing Lada выступят в классическом зачёте «Дакара» на «Ниве», сообщает телеграм-канал Cross-Country Rally.

В 2022 году автомобиль вернётся в ралли-марафон впервые за 35 лет. Управлять «Нивой» будут Марио Джакобер и Сладжан Милич.

«Мы — два страстных поклонника автомобилей из Швейцарии, которые разделяют видение возрождения славы «Нивы» на «Дакаре». В свободное время мы восстанавливаем классические спортивные автомобили и организуем специальные ралли и эксклюзивные автомобильные мероприятия. Наша цель — стать первой гоночной командой на «Ниве» за 35 лет, которая снова примет участие в ралли „Дакар“.



«Дакар» — это мечта детства, к тому же мы можем совместить её осуществление с нашей страстью к классическим спортивным автомобилям. Наша мотивация — сделать что-то безумное, сложное, что запомнится на всю жизнь. Исходя из этого, наша цель — успешно финишировать, представить Швейцарию и отдать дань уважения «Ниве». Поскольку у меня русские корни, наш автомобиль будет собран в Новосибирске", — сказал Джакобер.