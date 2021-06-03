«Государству наплевать». Отец Мазепина рассказал о проблемах пилота Ф-1 с военной кафедрой

Предприниматель Дмитрий Мазепин, владелец компании «Уралхим» и отец пилота Формулы-1 Никиты Мазепина рассказал о проблемах, с которыми столкнулся его сын из-за военной кафедры.
«Если ты спортсмен – иди в институт физкультуры. А что им в 25 лет делать? Я на примере Никиты всё это знаю. Более того, даже с военной кафедрой есть проблемы. У него 23 гонки в сезоне, а ему говорят: тебе нужно на военную кафедру, нужно на сборы. И никто не хочет слушать. МГУ – единственный вуз, который хоть как-то что-то делает. Государству наплевать на них, на всех спортсменов. Есть ЦСКА, который как-то берётся, – но это не то, как должно быть.
Недавно Никите сказали: если ты не пробудешь полтора месяца на военных сборах, ты не закончишь военную кафедру. Он мне говорит: «Папа, а что делать? У меня же каждые две недели гонка». И к кому этот вопрос? Это ведь не про Никиту Мазепина речь, а вообще про всех спортсменов. На самом деле ведь учёба и спорт должны быть вместе», — сказал Мазепин на выступлении в рамках Петербургского международного экономического форума.
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