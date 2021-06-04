Шварцман: вероятно, я допустил слишком много ошибок
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Российский гонщик Академии «Феррари» и команды Формулы-2 «Према» Роберт Шварцман прокомментировал десятый результат в квалификации этапа в Баку.
«Квалификация прошла вообще не так, как мы надеялись. Я не совсем уверен насчёт того, что тому виной. Знаю, что у меня были проблемы с тем, чтобы прочувствовать машину. На своём круге я, вероятно, допустил слишком много ошибок, которые сказались на итоговом времени.
Нам есть над чем поработать, нужно изучить данные. Но мы в Баку, здесь можно обгонять, а завтра мы будем стартовать в первой гонке с поул-позишен. Надеюсь, мы сможем разобраться с парой вещей и у нас будут хорошие гоночные настройки, что позволит хорошо выполнить нашу работу», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».
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