Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шварцман: вероятно, я допустил слишком много ошибок

Шварцман: вероятно, я допустил слишком много ошибок
Евгений Кустов
Комментарии

Российский гонщик Академии «Феррари» и команды Формулы-2 «Према» Роберт Шварцман прокомментировал десятый результат в квалификации этапа в Баку.

«Квалификация прошла вообще не так, как мы надеялись. Я не совсем уверен насчёт того, что тому виной. Знаю, что у меня были проблемы с тем, чтобы прочувствовать машину. На своём круге я, вероятно, допустил слишком много ошибок, которые сказались на итоговом времени.

Нам есть над чем поработать, нужно изучить данные. Но мы в Баку, здесь можно обгонять, а завтра мы будем стартовать в первой гонке с поул-позишен. Надеюсь, мы сможем разобраться с парой вещей и у нас будут хорошие гоночные настройки, что позволит хорошо выполнить нашу работу», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021