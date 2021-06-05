Шварцман прокомментировал первую победу в нынешнем сезоне Формулы-2

Российский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал уверенную победу в первой спринтерской гонке Формулы-2 в Баку.
«Эта победа многое для меня значит. Нам сильно не хватало результатов на первых двух этапах. Было невезение, мы с командой допускали ошибки, из-за чего у нас не было попаданий на подиумы. Хорошие ощущения от победы и подиума.
Нет, я не был удивлён нашим темпом, несмотря на слабую квалификацию. В целом у меня были хорошие ощущения на этой трассе. Но в квалификации я заблокировал колёса на первом быстром круге и после этого потерял уверенность на торможениях, а здесь это решающий момент. Я не очень хорошо выполнил свою работу в квалификации, но знал, что в целом машина в порядке и по темпу позволяет быть в топ-3
Наш гоночный темп был очень хорошим. У ребят рядом со мной на подиуме тоже неплохой темп. Я рад начать уик-энд с победы, впереди две гонки, и они будут интересными с учётом нашего темпа. Мы постараемся совершить как можно больше обгонов», — заявил Шварцман на пресс-конференции после гонки.
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