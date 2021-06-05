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Шварцман вышел на пятое место в общем зачёте Ф-2 после победы в Баку

Шварцман вышел на пятое место в общем зачёте Ф-2 после победы в Баку
Микаил Гусейнов
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Пилот программы SMP Racing, член Академии «Феррари», гонщик Prema Роберт Шварцман вышел на пятое место в общем зачёте Фрмулы-2 после победы в первой гонке на этапе в Баку. В активе россиянина теперь 45 очков. Отставание от лидирующего Чжоу Гуаньюя составляет 33 очка. А от второго места, которое занимает Тео Пуршер, — 10 очков.

1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 78 очков
2. Тео Пуршер («АРТ») — 55 очков
3. Оскар Пиастри («Према») — 52 очка
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 50 очков
5. Роберт Шварцман («Према») — 45 очков
6. Лиам Лоусон («Хайтек») — 40 очков
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 37 очков
8. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 29 очков
9. Ральф Бошунг («Кампос») — 26 очков
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 23 очка
11. Юри Випс («Хайтек») — 23 очка
12. Кристиан Лундгор («АРТ») — 16 очков
13. Давид Бекман («Хароуз») — 12 очков
14. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков
15. Маркус Армстронг («ДАМС») — 12 очков
16. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 4 очка
17. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
18. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.

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