Шварцман прокомментировал финиш на пятом месте, объяснив, почему он не поднялся выше

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал финиш на пятом месте во второй спринтерской гонке этапа в Азербайджане. Пилот Академии «Феррари» стартовал в ней с десятой позиции после победы в первой гонке уик-энда.



«Во второй гонке старт был довольно неплохим и я постарался остаться в стороне от инцидентов. После трёх выездов машины безопасности я находился позади плотной группы на пятом месте, но у меня не было идеального баланса шин, я был немного медленнее в поворотах, где важно быстро менять направление движения. В целом, мы оставались на пятой позиции всю оставшуюся часть гонки. В любом случае, это был действительно позитивный день. Давайте надеяться на хорошую гонку завтра», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».