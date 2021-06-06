Российский пилот Роберт Шварцман вышел на третье место в личном зачёте Формулы-2.

В третьей гонке на этапе в Баку лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй из «УНИ-Виртуози» остался без очков, финишировав 13-м, а Шварцман занял третье место. Теперь отставание россиянина от лидера составляет всего 12 очков.

Формула-2. Общий зачёт

1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 78 очков

2. Оскар Пиастри («Према») — 73 очка

3. Роберт Шварцман («Према») — 66 очков

4. Юри Випс («Хайтек») — 63 очка

5. Дэниел Тиктум («Карлин») — 60 очков

6. Тео Пуршер («АРТ») — 55 очков

7. Джехан Дарувала («Карлин») — 53 очка

8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 50 очков

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 41 очко

10. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков

11. Давид Бекман («Хароуз») — 24 очка

12. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 23 очка

13. Кристиан Лундгор («АРТ») — 18 очков

14. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков

15. Маркус Армстронг («ДАМС») — 12 очков

16. Бент Вискал («Трайдент») — 8 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 5 очков

18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.