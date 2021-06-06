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Роберт Шварцман вышел на третье место в личном зачёте Формулы-2

Роберт Шварцман вышел на третье место в личном зачёте Формулы-2
Арина Ершова
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Российский пилот Роберт Шварцман вышел на третье место в личном зачёте Формулы-2.

В третьей гонке на этапе в Баку лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй из «УНИ-Виртуози» остался без очков, финишировав 13-м, а Шварцман занял третье место. Теперь отставание россиянина от лидера составляет всего 12 очков.

Формула-2. Общий зачёт

1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 78 очков
2. Оскар Пиастри («Према») — 73 очка
3. Роберт Шварцман («Према») — 66 очков
4. Юри Випс («Хайтек») — 63 очка
5. Дэниел Тиктум («Карлин») — 60 очков
6. Тео Пуршер («АРТ») — 55 очков
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 53 очка
8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 50 очков
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 41 очко
10. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков
11. Давид Бекман («Хароуз») — 24 очка
12. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 23 очка
13. Кристиан Лундгор («АРТ») — 18 очков
14. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков
15. Маркус Армстронг («ДАМС») — 12 очков
16. Бент Вискал («Трайдент») — 8 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 5 очков
18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.

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