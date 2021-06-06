Випс выиграл третью гонку Формулы-2 в Баку, Шварцман — третий, Гуаньюй — 13-й

Участник молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс одержал победу в третьей гонке этапа Формулы-2 в Баку.

Второе место занял Оскар Пиастри из «Премы», третье — российский пилот Роберт Шварцман, стартовавший с десятой позиции. Лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй из «УНИ-Виртуози» остался без очков, финишировав 13-м.

Формула-2. Азербайджан. Третья гонка

1. Юри Випс (Hitech Grand Prix) — 28 кругов

2. Оскар Пиастри (Prema Racing) +6,1

3. Роберт Шварцман (Prema Racing) +12,6

4. Фелипе Другович (UNI-Virtuosi Racing) +22,4

5. Ральф Бошунг (Campos Racing) +24,4

6. Лайам Лоусон (Hitech Grand Prix) +26,2

7. Джехан Дарувала (Carlin) +28,0

8. Дэниел Тиктум (Carlin) +29,8

9. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) +34,0

10. Лирим Зендели (MP Motorsport) +36,1

...13. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) +47,9.