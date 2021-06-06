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Випс выиграл третью гонку Формулы-2 в Баку, Шварцман — третий, Гуаньюй — 13-й

Випс выиграл третью гонку Формулы-2 в Баку, Шварцман — третий, Гуаньюй — 13-й
Арина Ершова
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Участник молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс одержал победу в третьей гонке этапа Формулы-2 в Баку.

Второе место занял Оскар Пиастри из «Премы», третье — российский пилот Роберт Шварцман, стартовавший с десятой позиции. Лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй из «УНИ-Виртуози» остался без очков, финишировав 13-м.

Формула-2. Азербайджан. Третья гонка

1. Юри Випс (Hitech Grand Prix) — 28 кругов
2. Оскар Пиастри (Prema Racing) +6,1
3. Роберт Шварцман (Prema Racing) +12,6
4. Фелипе Другович (UNI-Virtuosi Racing) +22,4
5. Ральф Бошунг (Campos Racing) +24,4
6. Лайам Лоусон (Hitech Grand Prix) +26,2
7. Джехан Дарувала (Carlin) +28,0
8. Дэниел Тиктум (Carlin) +29,8
9. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) +34,0
10. Лирим Зендели (MP Motorsport) +36,1
...13. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) +47,9.

Формула-2 2021. Этап 3, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка 3 (28 кругов)
06 июня 2021, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Юри Випс
Hitech Grand Prix
57:08.634
2
Оскар Пиастри
Prema Racing
+6.152
3
Роберт Шварцман
Prema Racing
+12.623
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