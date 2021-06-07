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Майкл Маси прокомментировал инцидент между Мазепиным и Шумахером на финише

Майкл Маси прокомментировал инцидент между Мазепиным и Шумахером на финише
Александр Кожевников
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал жалобу Мика Шумахера на действия Никиты Мазепина на последнем круге гонки Гран-при Азербайджана. Обороняясь от напарника, Мазепин начал смещаться в его сторону, но в последний момент отрулил обратно. Мик пожаловался на действия сокомандника своему гоночному инженеру: «Он что, хочет нас убить?»

«Если честно, то мы следили за событиями впереди, лично я не видел этого инцидента. Мне сложно что-то прокомментировать. Мы посмотрим его в записи и, если будет необходимо, то я побеседую с „Хаасом“ и Никитой», — приводит слова Майкла Маси Formularapida.

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что инцидент был обсуждён внутри команды, он случился из-за недопонимания и сейчас внутри коллектива нет никаких проблем.

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