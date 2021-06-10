Отец Переса объяснил, почему в «Макларене» Серхио было хуже, чем в «Ред Булл»

Антонио Перес, отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса, сравнил период выступлений сына за «Макларен» (в 2013 году) и за нынешнюю команду.
«Если вы спросите меня, когда Серхио испытывал большее давление, то я вам отвечу, что это было в «Макларене». Тогда у него была машина, которую никак нельзя было назвать конкурентоспособной, но при этом его постоянно спрашивали о результатах. В «Ред Булле» всё наоборот: они также требуют результатов, но предоставляют прекрасную возможность их добиваться», — приводит слова Антонио Marca.
Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко предположил, что если бы Перес лучше провёл рестарт во время Гран-при Азербайджана, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон мог бы устроить аварию и буквально вынести мексиканца с трассы.
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