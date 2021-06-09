Марко: если б Перес не забуксовал на рестарте, Хэмилтон просто вынес бы его с трассы

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко предположил, что, если бы пилот его команды Серхио Перес лучше провёл рестарт во время Гран-при Азербайджана, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон мог устроить аварию и буквально вынести мексиканца с трассы.
«Слава богу, Перес забуксовал на рестарте. Если бы старт удался ему лучше, Хэмилтон просто вынес бы его с трассы.
Серхио всегда был впереди. Но так было и в Монте-Карло. Как только у него возникло свободное пространство, он показал очень хорошее время на круге, превзойдя даже Ферстаппена. Он очень хорошо интегрировался в команду. Я бы назвал его отличным командным игроком», – приводит слова Марко RacingNews365.
Перес стал победителем этапа Гран-при Азербайджана. Второе место досталось пилоту «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю. Топ-3 замкнул Пьер Гасли из «Альфа Таури».
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