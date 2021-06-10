В «Альпин» показали, чем в команде занимается Квят. Видео

Резервист «Альпин» Даниил Квят поделился информацией о том, в чём заключается его роль в команде, а также рассказал, как проходят его будни.

«Моя роль в команде заключается в том, чтобы быть всегда готовым вступить в борьбу, если потребуется помощь. Поэтому я всё время поддерживаю форму. Вместе с командой приезжаю на различные этапы, а также занимаюсь на симуляторе. Это большое подспорье для будущих гонок. Признаюсь, все пилоты очень довольны. Это приобретает особенную важность, если принять во внимание, что в 2022 году произойдут изменения в правилах.



Симуляторы улучшались всё последнее время. Сейчас каждый работает очень упорно, ведь так мы можем лучше понять баланс болида, его сцепление. Конечно, ничто не сравнится с настоящими заездами, однако работа на симуляторах даёт пищу для размышлений нашим инженерам, что очень важно», — сказал Даниил в интервью на канале «Альпин» в YouTube.

Видео можно посмотреть на канале «Альпин» в YouTube.