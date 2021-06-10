В «Альпин» показали, чем в команде занимается Квят. Видео

Резервист «Альпин» Даниил Квят поделился информацией о том, в чём заключается его роль в команде, а также рассказал, как проходят его будни.
«Моя роль в команде заключается в том, чтобы быть всегда готовым вступить в борьбу, если потребуется помощь. Поэтому я всё время поддерживаю форму. Вместе с командой приезжаю на различные этапы, а также занимаюсь на симуляторе. Это большое подспорье для будущих гонок. Признаюсь, все пилоты очень довольны. Это приобретает особенную важность, если принять во внимание, что в 2022 году произойдут изменения в правилах.
Симуляторы улучшались всё последнее время. Сейчас каждый работает очень упорно, ведь так мы можем лучше понять баланс болида, его сцепление. Конечно, ничто не сравнится с настоящими заездами, однако работа на симуляторах даёт пищу для размышлений нашим инженерам, что очень важно», — сказал Даниил в интервью на канале «Альпин» в YouTube.
Видео можно посмотреть на канале «Альпин» в YouTube.
- 10 июня 2021
-
19:32
-
18:05
-
16:43
-
16:02
-
14:56
-
13:53
-
12:58
-
11:57
-
10:52
-
09:51
-
00:56
- 9 июня 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:34
-
22:00
-
20:51
-
20:13
-
19:31
-
19:00
-
17:44
-
16:31
-
15:42
-
14:53
-
13:35
-
12:49
-
11:55
-
11:44
-
10:00
- 8 июня 2021
-
23:26
-
22:58
-
22:17
-
21:30
-
19:59
-
18:46
-
17:44