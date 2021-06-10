Мазепин рассказал, с кем из звёздных пилотов Формулы-1 у него сложились хорошие отношения

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал об отношениях с пилотом «Альпина» Фернандо Алонсо и Себастьяном Феттелем из «Астон Мартина».
«Как чувствую себя в паддоке? В связи с ковидом сейчас в Ф-1 команды повсеместно распределены на пузыри, и нам запрещено находиться на близкой дистанции с членами других команд. Да и во время пресс-конференций нас теперь распределяют на маленькие группы, так что я мало кого видел и общался.
Из тех пилотов, с кем вступал в контакт, со всеми очень хорошие отношения. Особенно отметил бы старшее поколение – таких, как Алонсо или Феттель. Очень приятные мужчины. Постоянно следил за ними с детства, когда только начал смотреть Формулу-1, и представлял их суперлюдьми и даже супергероями. А они приземлённые и очень открытые», — приводит слова Мазепина Sports.ru.
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