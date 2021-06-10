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Злоумышленники вымогали деньги от имени Алексея Попова

Злоумышленники вымогали деньги от имени Алексея Попова
Виталий Весёлый
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Комментатор Формулы-1 Алексей Попов рассказал, что злоумышленники пытались вымогать деньги у пользователей WhatsApp, используя его имя.

«Произошла очень неприятная история. Пытались развести моих друзей и знакомых, используя меня и пользуясь добрыми чувствами людей. Вот это, конечно, совсем омерзительно. Люди создали в WhatsApp аккаунт с моей аватаркой. Какой-то французский номер у них, так что сразу и не заблокируешь. И начали писать не только тем, кто был у меня в контактах, но и даже людям, номеров телефона которых у меня никогда не было. Как минимум пять человек попытались обмануть от моего имени. Просили моих знакомых перевести деньги. Писали Марии Бадаловой, гонщику Ф4 Владиславу Ломко. С ним даже провели мини-интервью, а в конце, естественно, попросили перевести деньги. Совершенно омерзительно.

Я попробовал предупредить всех в соцсетях. Надеюсь, каждый успел увидеть, и никто этим мошенникам деньги не перевёл. Очень обидно. Такое ощущение, что в грязь наступил: вроде ни при чём, но стыдно, что тебя используют, чтобы обмануть твоих знакомых. Все мы слышим, что где-то кого-то пытаются обмануть. Но очень неприятно, когда это касается тебя», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

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