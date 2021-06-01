Попов — о Цуноде: терпение у Марко на исходе

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о ситуации с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой, которого отправили в Италию, дабы он постоянно пребывал под контролем руководителя команды Франца Тоста.
«Цуноде нужно будет ходить на картинг, чтобы поддерживать форму. Нужно будет ходить на базу и изучать телеметрию под присмотром Тоста. Это их внутренняя кухня. Но я такое читаю первый раз. Обычно, будучи юниорами, пилоты чуть ли не вместе снимали жильё в Милтон-Кинсе. Сайнс, Квят, да Кошта так жили и были под присмотром программы «Ред Булл».
Но вот так, чтобы послали в Фаэнцу… Я так понимаю, что терпение у доброго доктора Марко на исходе. Как бы для Юки это плохо не закончилось. Все эти авансы, которые раздавал Цуноде Росс Браун, уже позади. Как пошло с крэша в квалификации в Имоле, так это остановиться уже и не может», — сказал Попов на своём канале в YouTube.
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